Eskişehir´de 2 milyon liralık dolandırıcılık şüphelileri adliyede (2)
ŞÜPHELİLERDEN3´ÜTUTUKLANDI
Eskişehir merkezli 3 ilde, kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin sosyal medyada ilanlar vererek 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3´ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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