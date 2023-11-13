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        Eskişehir´de 2 milyon liralık dolandırıcılık şüphelileri adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:18
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        Eskişehir´de 2 milyon liralık dolandırıcılık şüphelileri adliyede (2)
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        ŞÜPHELİLERDEN3´ÜTUTUKLANDI

        Eskişehir merkezli 3 ilde, kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin sosyal medyada ilanlar vererek 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3´ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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