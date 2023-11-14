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        Eskişehir'de ekskavatöre çarpan kamyonetteki baba-kız öldü

        ESKİŞEHİR'deparkhalindeki ekskavatöre çarpan kamyonetteki sürücü Mustafa Yücel (40) ile kızı Nisa Yücel (8) hayatını kaybetti; eşi Firdevs (39) ile diğer kızları Sena Yücel (8) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:50
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        Eskişehir'de ekskavatöre çarpan kamyonetteki baba-kız öldü
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        ESKİŞEHİR'deparkhalindeki ekskavatöre çarpan kamyonetteki sürücü Mustafa Yücel (40) ile kızı Nisa Yücel (8) hayatını kaybetti; eşi Firdevs (39) ile diğer kızları Sena Yücel (8) yaralandı.

        Kaza, dün Mihalıççık ilçesi Karageyikli Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yücel'in kullandığı 26 UC 793 plakalı kamyonet, park halindeki ekskavatöre arkadan çarptı. Kazada sürücü Yücel ile kızı Nisa Yücel hayatını kaybetti; eşi Firdevs ile diğer kızları Sena Yücel yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        DANA DİLİYLE PROFESÖRÜ TEHDİT ETMİŞTİ

        Bu arada, kazada yaşamını yitiren Mustafa Yücel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ofisinin önüne dana dili bırakarak tehdit ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada, `tehdit´ suçundan 4,5 yıl `ısrarlı takip´ suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5,5 yıl hapse çarptırılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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