Eskişehir'de, 1 Mayıs tutuklamalarına tepki sırasında slogan atan 5 kişiye gözaltı (2)

İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında çıkan olaylar sonrası tutuklamalara tepki göstermek için Eskişehir’de yapılan basın açıklaması sırasında ‘Devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı mahiyette’ slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y., S.A.K., C.L., A.S. ve D.T. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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