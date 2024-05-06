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        Eskişehir'de, 1 Mayıs tutuklamalarına tepki sırasında slogan atan 5 kişiye gözaltı (2)

        ŞÜPHELİLERSERBESTİstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında çıkan olaylar sonrası tutuklamalara tepki göstermek için Eskişehir'de yapılan basın açıklaması sırasında 'Devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı mahiyette' slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:41 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:41
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        Eskişehir'de, 1 Mayıs tutuklamalarına tepki sırasında slogan atan 5 kişiye gözaltı (2)
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        ŞÜPHELİLERSERBEST

        İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında çıkan olaylar sonrası tutuklamalara tepki göstermek için Eskişehir’de yapılan basın açıklaması sırasında ‘Devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı mahiyette’ slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y., S.A.K., C.L., A.S. ve D.T. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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