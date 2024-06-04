Eskişehir'e şehit ateşi düştü

KAYSERİ’de kırıma uğrayıp düşen eğitim uçağında şehit olan iki pilottan Hava Pilot Albay Gökhan Özen’in (48) acı haberi Eskişehir’de ailesine ulaştı.

Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait SF-260D tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağında bulunan evli ve 9 yaşında kız babası Hava Pilot Albay Gökhan Özen ile Albay Uğur Yıldız şehit oldu. Şehit Hava Pilot Gökhan Özen’in acı haberi İzmir’de yaşayan eşi Şeyma Özen ile Eskişehir Tepebaşı ilçesine Şeker Mahallesi’ndeki oturan ailesine verildi. Baba Mehmet Özen gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine de Türk bayrakları asıldı.