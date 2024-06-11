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        Eskişehir'de baraj gölü, gölet, regülatör ve sulama kanallarına girişler yasaklandı

        ESKİŞEHİR Valiliği, yaz aylarında boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla baraj gölü, gölet, regülatör ve sulama kanallarında suya girişlerin yasaklandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:40
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        Eskişehir'de baraj gölü, gölet, regülatör ve sulama kanallarına girişler yasaklandı
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        ESKİŞEHİR Valiliği, yaz aylarında boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla baraj gölü, gölet, regülatör ve sulama kanallarında suya girişlerin yasaklandığını açıkladı.

        Eskişehir Valiliği, boğulma olaylarını önlemek amacıyla genel emir yayınlayarak akarsulara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Baraj gölü, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı gibi tesislerde özellikle yaz aylarında meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesi maksadıyla; İl İdaresi Kanunu'nun 9/Ç ve 11/C madde hükümleri gereğince; Eskişehir sınırları içinde baraj gölü, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve usulüne uygun biçimde izin alınan yerler dışında akarsularda suya girmenin yasaklanmasına, yasaklama kararını ihlal eden kişilerin yetkili kolluk güçlerince sulardan uzaklaştırılmasına; ihlale ilişkin belgelendirme işinin yetkili kolluk güçleri ve Devlet Su İşleri Eskişehir Bölge müdürlüğü görevlilerince yapılmasına, yasağa uymayan 15 yaşından büyüklerin kendileri ve 15 yaşından küçüklerin velileri hakkında İl İdaresi Kanunu'nun 66. ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi hükmü gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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