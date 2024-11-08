Bakan Yardımcısı Gizligider: Tarımsal gayri safi yurtiçi hasılada Avrupa'da birinciyiz

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Dünyada 4.4 trilyon dolar gayri safi tarımsal yurtiçi hasıla var. Biz, bu 4.4 trilyonun, 68 buçuk milyar dolarını üreterek, dünyada dokuzuncu sıradayız, Avrupa’da ise birinci sıradayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir’e geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Gizligider, burada il yöneticileriyle bir araya geldi. Kendisini İl Başkanı Gürhan Albayrak ve partililerin karşıladığı Ebubekir Gizligider, daha sonra Eskişehir Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Hüseyin Aksoy tarafından karşılanan Gizligider, valilik şeref defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından Gizligider, İl Tarım Orman Müdürlüğü’nde geçerek ‘Tarımsal Üretim Planlaması Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Ebubekir Gizligider, Vali Hüseyin Aksoy, İl Tarım Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve müdürlük personelinin de katıldığı toplantıda İl Tarım Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi aldı.

'DÜNYANIN MERKEZİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ TOPRAKLARDAYIZ' Burada konuşma yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Dünyada 4.4 trilyon dolar gayri safi tarımsal yurtiçi hasıla var. Biz, bu 4.4 trilyonun, 68 buçuk milyar dolarını üreterek, dünyada dokuzuncu sıradayız, Avrupa’da ise birinci sıradayız. Elbette burada Çin, Hindistan, ABD, Brezilya, Nijerya gibi bir akışla devam ederek gidiyor. Yani gerçekten dünyanın merkezi olduğunu düşündüğümüz topraklardayız ve bu mevsim geçişleriyle, bu çeşitlilikle sadece bitkisel üretimde 200’den fazla ürünün doğrudan üretildiği topraklardayız. Birçok ürünün anavatanındayız" dedi.

'TÜRKİYE’NİN BİR DİĞER MERKEZ BANKASI DA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ' Yapılan tarımsal planlamada stratejik ürünlerin varlığının hayati önem taşıdığını belirten Gizligider, "Öncelikle tarım konusunda biz kendimize yeteceğiz, daha sonra ihracatımızı, ithalatımızı, alacağımızı, satacağımızı bir sonraki adım olarak konuşacağız. Yani biz bu 'Tarımsal Üretim Planlaması' modelini yaparken buna baktık, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkenin ne kadar buğdaya ihtiyacı var? Ne kadar mısıra ihtiyacı var? Ya da ne kadar karkas ete ihtiyacımız var? Ne kadar koyun gerekli? Ne kadar inek gerekli? Stratejik ürünler dedik, bunu bir daha tekrarlamak lazım, belli ürünler var ki, bunların yokluğu fakirliktir, bunların yokluğu yokluktur. Tehlikedir. Alarm zilleri çalar. Ama belli ürünler var ki, bunların modası olur, dönemi olur, ineri çıkarı olur, problem değil. Ama stratejik ürünler, altın gibi cebinizde her an olmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mesela bir Merkez Bankası daha var bizim bakanlığımız bünyesinde. Toprak Mahsuller Ofisi (TMO). Bizim merkez bankamızdır. Eğer orada cebinizde buğdayınız varsa korkmayın. Mısırınız varsa korkmayın. Bu yönüyle, bu amaçlar doğrultusunda bir planlama yapmaya gayret ettiğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.