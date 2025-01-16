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        Atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

        ESKİŞEHİR'de şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:10
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        Atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
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        ESKİŞEHİR'de şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde meydana geldi. Görevliler bant üzerindeki bir poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebeğin cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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