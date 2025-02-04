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        Eskişehir'de yere izmarit atanlara para cezası uygulanacak

        ESKİŞEHİR'de büyükşehir ve 2 merkez ilçe belediyesi, ortak karar alarak, kent merkezinde yere sigara izmariti atanlara 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:55
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        Eskişehir'de yere izmarit atanlara para cezası uygulanacak
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        ESKİŞEHİR'de büyükşehir ve 2 merkez ilçe belediyesi, ortak karar alarak, kent merkezinde yere sigara izmariti atanlara 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra merkez ilçede Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri, 'Tertemiz Eskişehir' sloganıyla sigara izmaritlerinin yere atılmasını engellemek amacıyla kampanya başlattı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bolu Belediyesi'nin başlattığı uygulamanın Eskişehir'de geçerli olacağını ifade ederek para cezası uygulamasına geçtiklerini söyledi.

        'HERKES BASKI YAPIYORDU'

        Büyükşehir ile iki merkez ilçe belediyesinin bu yönde ortak karar aldığını ifade eden Kurt, "Önümüzdeki haftadan itibaren sigara izmaritini yere atanlara ceza vereceğiz. Eskişehir'deki 3 belediye uzlaştı, 3 belediye zabıtasıyla beraber sigara izmaritini yere atana ceza yazacağız. Herkes, 'Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan böyle bir karar aldı, sizde alın' diye baskı yapıyordu. Deneyelim, cezası da olsun istiyoruz. Uygar ülkelerde zorla yaptırılamaz ama bunu anlatamadık. Utanıyorum, sigara izmariti toplamaktan bizim temizlik personelimiz başka iş yapamıyor. Dolayısıyla sigara izmariti meselesinde de böyle bir uygulamaya geçeceğiz. İçenlerde yere atmasın, cebine koysun. Bundan sonra acımayacağız. Zabıtaya da gerekli talimatları 3 belediye de verecek. Eskişehir'de böyle bir kampanyayı hep beraber yapalım, bize yakışan budur diye düşünüyorum" dedi.

        ZABITA DENETİMİ YAPTI

        Belediyelerin ortak kararının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde uyarı denetimi yaptı. Sokakta sigara içenler uyarılarak izmaritleri yere atmaları halinde zabıta ekiplerince 2 bin 953 lira idari para cezası uygulayacağını belirtildi. Zabıta ekipleri denetimlerde sigara izmaritlerinin yanı sıra yerlere tüküren, çöp, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atanlara da aynı para cezasının uygulanacağını ifade etti. Eskişehir'de yeni uygulamanın 5 Şubat itibarıyla başlayacağı ve para cezalarının Kabahatler Kanunu'nun 32/1’inci maddesi gereğince kesileceği belirtildi.

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