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        Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu; 23 gözaltı

        ESKİŞEHİR merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:05
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        Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu; 23 gözaltı
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        ESKİŞEHİR merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir'in yanı sıra 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması başlattı. Yasa dışı bahsin yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, 24 şüpheliyi evlerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, başka kişilere ait banka ve kredi kartı, kullanıma hazır sim kart, tabanca ve fişek ele geçirildi. Eskişehir'de ifadeleri alınan 24 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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