Polis yalanıyla dolandırıcılıkta 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'de kendilerini 'polis' olarak tanıttıkları kişiden 1 milyon liralık ziynet eşyası alarak dolandırdıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de T.S.A. ve A.S.A., telefonla aradıkları kişiye kendilerini 'polis' olarak tanıttı. Soruşturma kapsamında evdeki altınları isteyen 2 kişinin söylemlerine inanan ev sahibi, kapısına gelen şüphelilere 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını verdi. Ev sahibi, kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin T.S.A. ve A.S.A. olduğunu belirledi. Şehirler arası otogarda yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Ziynet eşyaları ev sahibine teslim edilirken, soruşturma sürüyor.