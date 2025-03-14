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        Dönmez: Yapay zeka alanında çok iç açıcı bir durumda değiliz

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Bu alandaki istihdamda hedefimiz, 50 bin kişiye çıkmak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:36 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:40
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        Dönmez: Yapay zeka alanında çok iç açıcı bir durumda değiliz
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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Bu alandaki istihdamda hedefimiz, 50 bin kişiye çıkmak. Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek gerekiyor. Peki, Türkiye yapay zekaya hazır mı, nerede? Açıkçası çok iç açıcı bir durumda değiliz. Tortoise Medya 2024 Global Yapay Zeka Endeksi'ne göre 183 ülke arasında 34 sıradayız. Yine bir başka çalışmada 49'uncu sırada yer alıyoruz" dedi.

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 'Düşünen Makineler, Değişen Dünyalar' konulu yapay zeka etkinliğinde Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) öğrencilerle bir araya geldi. Yabancı Diller Binası Konferans Salonu'nda Doç. Dr. Emre Çimen’in moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Fatih Dönmez'in yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serkan Günal, Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aras Bozkurt ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden (ESOGÜ) Prof. Dr. Ahmet Yazıcı konuşmacı olarak yer aldı.

        'TÜRKİYE'DE FIRSATLAR OLACAK'

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, yapay zeka ve kullanım alanları hakkında sunum yaparken, avantaj ve dezavantajlarını anlattı. Yapay zeka kaynaklarında Türkçenin yaygın diller gerisinde olduğunu ifade eden Dönmez, "Neredeyse sonsuz birçok veriyi üretmeye imkanımız olacak. Eğitimde kişiselleştirilmiş eğitimler olacak. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile mücadelede yapay zeka sayesinde daha hızlı olacağız. Özellikle sağlıkta teşhis, tanı ve tedavi gibi yöntemlerde de sıkça göreceğiz. Bu anlamda Türkiye'de fırsatlar olacak" dedi.

        'BİZİM HEDEFİMİZ İLK 20'YE GİRMEK'

        Türkiye'de yapay zeka alanının henüz istenilen düzeyde olmadığını ifade eden Dönmez, 5 yıllık bir yapay zeka stratejisi belirlendiğini, yapay zeka uzmanları yetiştirmek konusunda çalışmalar yapılacağını anlattı. Dönmez, "Burada kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversitelerde akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası organizasyonlar ve meslek örgütlerinin katkısıyla çok paydaşlı bir toplantı oldu. Burada da bazı öncelikler belirlendi. Yapay zeka uzmanı yetiştirmek. Belki üniversitemiz de bu konu üzerinde duracak. Çünkü insan kaynağına ihtiyacımız var. Bu alandaki istihdamda hedefimiz, 50 bin kişiye çıkmak. Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek gerekiyor. Kaliteli veriye ve teknik altyapıya ulaşmak gerekiyor. Standart veri kalitesi son derece önemli. Uluslararası iş birliklerini güçlendirmemiz gerekecek, sosyo-ekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeleri de yapmamız gerekecek. Peki, Türkiye yapay zekaya hazır mı, nerede? Farklı kurumların bu konuda araştırmaları var. Açıkçası çok iç açıcı bir durumda değiliz. Tortoise Medya 2024 Global Yapay Zeka Endeksi'ne göre 183 ülke arasında 34 sıradayız. Yine bir başka çalışmada 49'uncu sırada yer alıyoruz. Bizim hedefimiz ilk 20'ye girmek" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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