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        Polisten kaçan sürücüye 25 bin TL ceza uygulandı

        ESKİŞEHİR'de 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken uyuşturucu madde atıldığı öne sürülen otomobilde bulunan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 00:04 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:10
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        Polisten kaçan sürücüye 25 bin TL ceza uygulandı
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        ESKİŞEHİR’de ‘dur’ ihtarına uymayan ve kaçarken uyuşturucu madde atıldığı öne sürülen otomobilde bulunan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Otomobil sürücüsü Oğuzhan B.’ye (24) ihtara uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarında denetleme yapan polis ekipleri Oğuzhan B. yönetimindeki 26 AJV 180 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri aracı takip etti. Otomobil sürücüsü Oğuzhan B., trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürerek bir süre kaçışını sürdürdü. Polis ekipleri takip sonucu Oğuzhan B.’nin kullandığı otomobili Emek Mahallesi’nde durdurdu. Oğuzhan B. ile yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı.

        Bu arada yaşanan takip sırasında otomobilden atıldığı belirlenen uyuşturucu ecza ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Oğuzhan B.’ye ihtara uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Oğuzhan B. ve arkadaşı işlemler için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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