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        Yürürken kalp krizi geçirip, öldü

        ESKİŞEHİR'de yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren Hüseyin Yalaveş (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 18:09 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:15
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        Yürürken kalp krizi geçirip, öldü
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        ESKİŞEHİR’de yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren Hüseyin Yalaveş (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Hüseyin Yalaveş, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Yalaveş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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