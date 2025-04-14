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        Eskişehir'de 500 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi

        ESKİŞEHİR'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak sigara, alkol, ilaç ve gıda takviyesi ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:52
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        Eskişehir'de 500 bin TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi
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        ESKİŞEHİR’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 500 bin TL olan kaçak sigara, alkol, ilaç ve gıda takviyesi ürün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 2 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramalarda, piyasa değeri 500 bin TL olan gümrük kaçağı 9 bin 996 gıda takviyesi ürün, 1927 ilaç, 13 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 2 bin 883 paket gümrük kaçağı sigara, 200 gümrük kaçağı puro, 100 paket gümrük kaçağı tütün, 66 elektronik sigara ve likiti, 16 şişe kaçak/sahte viski ele geçirildi. Yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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