        Eskişehir'de Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Eskişehir'de Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Giriş: 24.12.2025 - 15:23 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:23
        Eskişehir'de Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Eskişehir'de Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, adli kolluğun ceza adalet sisteminin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

        Karakülah, suçun aydınlatılması, delillerin hukuka uygun şekilde toplanması, mağdurun korunması ve şüphelilerin haklarının gözetilmesi noktasında gösterilen her titiz çalışmanın, adaletin doğru ve zamanında tecellisine doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

        "Soruşturma ve kovuşturma aşamasında alınan kararlar ancak sizlerin titizlikle yürüttüğünüz çalışmalar ile verilebilir. Unutulmamalıdır ki güçlü adli kolluk yapısı, güçlü bir hukuk devleti anlayışının en önemli teminatlarındandır. Kurumlarımız arasındaki koordinasyonun artırılması, suçla mücadelede daha etkin olma yolunda büyük önem taşımaktadır."

        Toplantıyla yargı hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesini amaçladıklarını ifade eden Karakülah, adli kolluk personeline, amirlere ve Cumhuriyet savcılarına teşekkür etti.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve diğer ilgililer katıldı.

