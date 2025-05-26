Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu; 7 gözaltı (2)

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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