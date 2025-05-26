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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu; 7 gözaltı (2)

        4TUTUKLAMAEskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:20 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:20
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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu; 7 gözaltı (2)
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        4TUTUKLAMA

        Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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