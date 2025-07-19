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        İskelede çalışırken 5'inci kattan düşerek öldü

        ESKİŞEHİR'de dış cephe yalıtımı için kurulan iskelede çalışan Sıddık Tekin (43), 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 16:36 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:36
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        İskelede çalışırken 5'inci kattan düşerek öldü
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        ESKİŞEHİR'de dış cephe yalıtımı için kurulan iskelede çalışan Sıddık Tekin (43), 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi Sezay Sokak'ta 8 katlı binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskelede çalışan Sıddık Tekin, 5'inci kattan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tekin, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, hastanede hayatını kaybetti.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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