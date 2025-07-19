Eskişehir'de devrilen belediye otobüsündeki 2 yolcu yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 2 yolcu yaralandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 2 yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 26 EBB 166 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, kırsal Kavacık Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 2 yolcu, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.
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