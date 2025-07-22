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        Eskişehir'de orman yangını

        ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:18 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:20
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        Eskişehir'de orman yangını
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        ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi’ndeki ormanda saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Afyonkarahisar ve Kütahya’dan da çok sayıda orman yangın ilk müdahale ekipleri gönderildi. Havadan 2 helikopterin de yer aldığı bölgede alevleri söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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