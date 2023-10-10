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        Eskişehir'de marketten şampuan hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti

        Eskişehir'de markete gelen 4 kişinin, reyonlarda bulunan şampuanları pantolonlarının içine gizleyerek çaldıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:33
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        Eskişehir'de marketten şampuan hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti
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        Eskişehir'de markete gelen 4 kişinin, reyonlarda bulunan şampuanları pantolonlarının içine gizleyerek çaldıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Emek Mahallesi Dilek Caddesi'nde bir markete müşteri gibi gelen 4 kişi, raflardaki şampuanları pantolonlarının içine gizleyerek marketten ayrıldı.

        Market sahibi, raftaki şampuanların eksikliğini fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve hırsızlık olayını tespit etti.

        Kayıtlarda, markete giren 4 şüpheliden birinin kasadaki işletmeciyi oyaladığı, diğerlerinin reyonlara yönelerek şampuanları pantolonlarının içine gizlediği ve marketten ayrıldığı görülüyor.

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