Eskişehir'de anaokullarındaki özel gereksinimli çocukların eğitim kapasiteleri artırılacak
Eskişehir'de, "Geç Kalma! Okul Öncesi Eğitimde Özel Eğitimin Desteklenmesi Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.
Eskişehir'de, "Geç Kalma! Okul Öncesi Eğitimde Özel Eğitimin Desteklenmesi Projesi"nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.
Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentteki bir otelde düzenlenen programda proje koordinatörü Elfesiya Kalay'ın, 31 Ekim Salı günü tamamlanacak projenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı ifade edildi.
Projeye ilişkin bilgi verilen açıklamada, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında hayata geçirilen "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı"nın, "İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar" bileşeni altında "Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı" uygulandığına değinildi.
Söz konusu programın sözleşme makamının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olduğuna yer verilen açıklamada, programın operasyon faydalanıcısının ise Milli Eğitim Bakanlığı olduğu aktarıldı.
Açıklamada, projeyle Eskişehir'de bulunan anaokullarındaki özel gereksinimli çocukların eğitim kapasitelerinin artırılması hedeflendiği kaydedildi.