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        Eskişehir'den kısa kısa

        Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:31
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        Eskişehir'den kısa kısa
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        Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri yaptıkları denetimlerde, 42 okul servis aracını kontrol etti. Kusurlu görülen 1 okul servisinin sürücüsüne 951 lira trafik idari para cezası uygulandı.

        Kontrollerde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 12 "Güvenli Servis Kullanım Kartı" dağıtıldı.

        Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

        - Jandarma trafik denetimlerinde 463 sürücüye trafik cezası uyguladı

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde il genelinde trafik denetimleri yapıldı.

        4 bin 973 aracı kontrol eden ekipler, trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 463 sürücüye, 760 bin 689 lira trafik idari para cezası kesti.

        Ekipler, 55 aracı trafikten men ederek, alkollü araç kullandığı tespit edilen 9 sürücünün belgesini geri aldı.

        Aynı dönemde 84 öğrenciye trafik kuralları, 67 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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