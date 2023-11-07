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        Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli soruşturmada tutuklanan sanık yargılanıyor

        Terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen Eskişehir merkezli soruşturmada tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:51
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        Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli soruşturmada tutuklanan sanık yargılanıyor
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        Terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen Eskişehir merkezli soruşturmada tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanık Muslum Koyun, avukatı ve yakınları katıldı.

        Savunmasını yapan sanık Koyun, "MLKP örgüt üyeliğime dair dosya kapsamında bir delil yoktur. Uzun süredir tutuklu olmam göz önüne alınarak tahliyemi talep ederim." dedi.

        Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan tanığın ifadesini dinleyen mahkeme heyeti, Koyun'un tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı 23 Ocak 2024'e erteledi.

        Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde 30 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü Yeşil Sol Parti'den (YSP) milletvekili adayı 10 kişi gözaltına alınmıştı. 3 Mayıs'ta sulh ceza hakimliğine sevk edilen bu kişilerden milletvekilliği genel seçimlerinde YSP Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklanmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından 10 sanık hakkında ayrı iddianame düzenlenmiş, hakkında 115 sayfalık iddianame hazırlanan Muslum Koyun için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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