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        Eskişehir'de "abart egzozlu" araç kullanan 8 sürücüsüne ceza kesildi

        Eskişehir'de polis tarafından çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte abart egzoz kullandığı tespit edilen 8 sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:07 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:07
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        Eskişehir'de "abart egzozlu" araç kullanan 8 sürücüsüne ceza kesildi
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        Eskişehir'de polis tarafından çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte abart egzoz kullandığı tespit edilen 8 sürücüye para cezası uygulandı.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim-7 Kasım tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, abart egzozlu araç ve sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde 8 araç sürücüsüne "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" nedeniyle toplam 32 bin 512 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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