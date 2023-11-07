Eskişehir'de "abart egzozlu" araç kullanan 8 sürücüsüne ceza kesildi Eskişehir'de polis tarafından çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte abart egzoz kullandığı tespit edilen 8 sürücüye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de polis tarafından çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte abart egzoz kullandığı tespit edilen 8 sürücüye para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim-7 Kasım tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, abart egzozlu araç ve sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde 8 araç sürücüsüne "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" nedeniyle toplam 32 bin 512 lira para cezası kesildi.