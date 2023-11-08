Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 107 firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 107 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 107 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 107 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Kasım'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 107 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        13 yaşındaki 3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü!
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Ben kimsenin arkasından hançer vurmadım"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de üretilen yerli esnek güneş hücresinin verimliliğini artıracak...
        Eskişehir'de üretilen yerli esnek güneş hücresinin verimliliğini artıracak...
        Eskişehir'deki üniversitelerden 'İsrail' boykotu
        Eskişehir'deki üniversitelerden 'İsrail' boykotu
        Eskişehir'de tedavi gören 7 yaşındaki Egemen lösemiden kurtuldu
        Eskişehir'de tedavi gören 7 yaşındaki Egemen lösemiden kurtuldu
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Çelik'ten Dünya...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Çelik'ten Dünya...
        Eskişehir'de jandarmanın sanal devriyesine suç unsuru içerdiği belirlenen 1...
        Eskişehir'de jandarmanın sanal devriyesine suç unsuru içerdiği belirlenen 1...
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İsrail menşeli ürünler için boykot kar...
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İsrail menşeli ürünler için boykot kar...