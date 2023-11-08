Eskişehir'de 107 firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 107 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Kasım'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 107 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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