Eskişehir'de sis görüş mesafesini düşürdü Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktaları ile yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktaları ile yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde de güzel görüntüler oluşturan sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.