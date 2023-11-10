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        Eskişehir'de sis görüş mesafesini düşürdü

        Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktaları ile yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 09:05 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:05
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        Eskişehir'de sis görüş mesafesini düşürdü
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        Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktaları ile yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

        Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

        Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde de güzel görüntüler oluşturan sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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