Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadını çevredekiler kurtardı

Eskişehir'de dengesini kaybederek Porsuk Çayı'na düşen bir kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda, Porsuk Çayı kenarında bulunan Reyhan T. başının dönmesi sonucu dengesini kaybederek suya düştü.

Durumu fark eden çevredekiler, sudan çıkamayan Reyhan T'nin yardımına koştu. Reyhan T'nin yakınına can simidi atıldı.

Can simidine tutunarak suyun yüzeyinde kalan kadına ip uzatıldı. İpe tutunan Reyhan T. çevredekiler tarafından çayın kenarına çekilerek sudan çıkarıldı.

Söz konusu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.