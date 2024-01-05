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        Ticaret İl Müdürlüğünün denetimlerinde bazı firmalara idari ceza uygulandı

        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan denetimlerde bazı firmalara 381 bin 342 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:48 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:48
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        Ticaret İl Müdürlüğünün denetimlerinde bazı firmalara idari ceza uygulandı
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        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan denetimlerde bazı firmalara 381 bin 342 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelince Eskişehir merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı) kapsamında 2 bin 131 firmada 12 bin 756 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 103 firmada 515 ürün denetlendi.

        Kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda toplam 381 bin 342 lira idari para cezası uygulandı.

        Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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