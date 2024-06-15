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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Eskişehir'de bayramlaşma programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "AK Parti teşkilatları her zaman bu ülkenin en çalışkan teşkilatları olmuştur. AK Parti teşkilatları, her zaman bu milletin en yakınındaki, en dibindeki teşkilatlar olmuştur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:29 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:29
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Eskişehir'de bayramlaşma programında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "AK Parti teşkilatları her zaman bu ülkenin en çalışkan teşkilatları olmuştur. AK Parti teşkilatları, her zaman bu milletin en yakınındaki, en dibindeki teşkilatlar olmuştur." dedi.

        Partisinin il başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Yalçın, seçim sonralarının her zaman yorucu olduğunu söyledi.

        Teşkilatın motivasyonunu yüksek tutması gerektiğini hatırlatan Yalçın, 22 yıldır iktidar olan AK Parti hükümetlerinin milletin çok yoğun desteğiyle defalarca girdiği her seçimden çok büyük başarılar elde ederek çıktığını anlattı.

        Yalçın, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına değinerek, "Biz AK Parti olarak öyle büyük başarılar yakaladık ki son seçimde karşılaştığımız manzara bizi gerçekten üzdü. Bizi gerçekten beklemediğimiz bir resimle karşı karşıya bıraktı." diye konuştu.

        Seçim akşamından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son derece dinamik bir şekilde bu süreci yönetmek için kolları sıvadığını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

        "Genel merkezde şu an her türlü anket çalışması, değerlendirme, yüz yüze görüşme, saha çalışması, sandık bazlı çalışma teker teker yapılıyor. Bir önceki seçimde özellikle sandığa götürmekte zorluk yaşadığımız seçmeni hangi sebeplerle sandığa götüremediklerimizi tek tek tespit ediyoruz. Bu tespitler üzerinden tabii ki belli bir süre zarfında partimizin içinde çeşitli düzenlemeler, yeniden yol haritası belirlemek gibi yöntemleri izleyeceğimizi hepimiz tahmin edebiliyoruz. O yüzden bu seçim sürecinin sonrasında özellikle bugün burada bunu ben bir başlangıç olarak görmek istiyorum. Eskişehir adına, her zamankinden daha yoğun bir şekilde çalışmak, AK Parti, Türkiye adına her zamankinden daha fazla çalışmak ve her zamankinden daha fazla inanmak mecburiyetinde olduğumuzu dile getirmek istiyorum."

        - "AK Parti teşkilatları bu ülkenin en çalışkan teşkilatları olmuştur"

        Teşkilat mensuplarının kendilerine gelen eleştirileri can kulağıyla dinlemesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Özgüvenimizden zerre kadar kaybetmememiz gerektiğini de aklınızdan çıkarmayın. AK Parti teşkilatları her zaman bu ülkenin en çalışkan teşkilatları olmuştur. AK Parti teşkilatları, her zaman bu milletin en yakınındaki, en dibindeki teşkilatlar olmuştur. Zaman zaman aramızda yanlış yapanlar çıkar. Zaman zaman beceremediğimiz işler olabilir ama lütfen herkes elini vicdanına koysun ve bir kere düşünsün. Türkiye'de bugün ve daha öncesinde AK Parti teşkilatları kadar büyük, çalışkan, fedakar, başka bir teşkilat biliyorsanız o zaman benim size söyleyebilecek herhangi bir sözüm yok. Ben şu seçim sürecinde sadece Eskişehir'de değil Türkiye'nin dört bir tarafında teşkilat mensuplarımızın hangi fedakarlıkla gece gündüz, çoluğunu çocuğunu bir kenara bırakarak ne kadar yoğun bir şekilde çalıştığına şahitlik ettim."

        - "Cumhurbaşkanımızın İspanya'da olmasının tek sebebi Filistin"

        Yalçın, AK Parti teşkilatları olarak yoğun bir şekilde çalışıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 yıl sonra yeni seçim ve seçimler, zaferler kazandırmaya söz verdiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

        "Kurban Bayramımızın, başta şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemine mübarek olmasını diliyorum. İnşallah Filistin başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm gören Müslümanların hepsi için umarım iyi bir bayram olur. Şu an Birleşmiş Milletler'de, Filistin ve Gazze için ateşkes çalışmaları yürütülüyor. Çok kolay olmasa da Türkiye biliyorsunuz yoğun bir şekilde bu konuyla ilgili çabasını sarf ediyor. Cumhurbaşkanımızın şu an İspanya'da olmasının tek sebebi aslında Filistin için çabalamaya devam etmek. O yüzden umuyoruz ki başta Filistin olmak üzere tüm İslam alemi için iyi bir bayram olsun, hayırlı bir bayram olsun."

        AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Demirel de AK Parti'nin, özünde millet öznesi olan bir parti olduğunu kaydederek, önceliğinde hep milletin yer aldığını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından teşkilat mensupları birbiriyle bayramlaştı.

        Programa AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, İl Başkanı Gürhan Albayrak ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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