AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Eskişehir'de bayramlaşma programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "AK Parti teşkilatları her zaman bu ülkenin en çalışkan teşkilatları olmuştur. AK Parti teşkilatları, her zaman bu milletin en yakınındaki, en dibindeki teşkilatlar olmuştur." dedi.

Partisinin il başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Yalçın, seçim sonralarının her zaman yorucu olduğunu söyledi.

Teşkilatın motivasyonunu yüksek tutması gerektiğini hatırlatan Yalçın, 22 yıldır iktidar olan AK Parti hükümetlerinin milletin çok yoğun desteğiyle defalarca girdiği her seçimden çok büyük başarılar elde ederek çıktığını anlattı.

Yalçın, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına değinerek, "Biz AK Parti olarak öyle büyük başarılar yakaladık ki son seçimde karşılaştığımız manzara bizi gerçekten üzdü. Bizi gerçekten beklemediğimiz bir resimle karşı karşıya bıraktı." diye konuştu.

Seçim akşamından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son derece dinamik bir şekilde bu süreci yönetmek için kolları sıvadığını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Genel merkezde şu an her türlü anket çalışması, değerlendirme, yüz yüze görüşme, saha çalışması, sandık bazlı çalışma teker teker yapılıyor. Bir önceki seçimde özellikle sandığa götürmekte zorluk yaşadığımız seçmeni hangi sebeplerle sandığa götüremediklerimizi tek tek tespit ediyoruz. Bu tespitler üzerinden tabii ki belli bir süre zarfında partimizin içinde çeşitli düzenlemeler, yeniden yol haritası belirlemek gibi yöntemleri izleyeceğimizi hepimiz tahmin edebiliyoruz. O yüzden bu seçim sürecinin sonrasında özellikle bugün burada bunu ben bir başlangıç olarak görmek istiyorum. Eskişehir adına, her zamankinden daha yoğun bir şekilde çalışmak, AK Parti, Türkiye adına her zamankinden daha fazla çalışmak ve her zamankinden daha fazla inanmak mecburiyetinde olduğumuzu dile getirmek istiyorum."