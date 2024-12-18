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        Eskişehir'de 4 hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:16
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        Eskişehir'de 4 hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, haklarında "birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 10 yıl, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan birer kişiyi gözaltına aldı.

        Ekipler, "organ ticareti yapmak veya aracılık etmek" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen 2 kişiyi ise Sivrihisar ilçesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından Eskişehir H ve L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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