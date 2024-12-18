Eskişehir'de 4 hükümlü yakalandı

Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, haklarında "birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 10 yıl, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan birer kişiyi gözaltına aldı.