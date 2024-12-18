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        Eskişehir'de "Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar" fotoğraf sergisi açıldı

        Eskişehir'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar" adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:41
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        Eskişehir'de "Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar" fotoğraf sergisi açıldı
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        Eskişehir'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Filistin'in Kayıp Nesli: Sessiz Çığlıklar" adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılış kurdelesini kesen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, beraberindekilerle eserleri inceledi.

        Büyükelçi Mustafa, gazetecilere, serginin Eskişehir ile Gazze halklarını buluşturan bağın göstergesi olduğunu söyledi.

        Serginin, Türk halkının Filistin meselesine gösterdiği önemin de bir göstergesi olduğunu ifade eden Mustafa, "Bu sergi, Filistin halkının yaşadığı acıları, zorlukları ve zulmü yansıtmaktadır. Cesur Türk halkının her zaman Filistin halkının yanında durması, aramızdaki kardeşliği ve bağı pekiştirmektedir." dedi.

        Mustafa, bu sergiyle tarihe not düşüldüğünü dile getirdi.

        Türklerin cesur ve ilkelerine bağlı bir millet olduğuna, her zaman mazlumun yanında durduğuna dikkati çeken Mustafa, "Bugüne kadar Filistin'e yardım etmeleri bunun bir göstergesidir. Türk halkının Filistin halkına karşı hissettiği kardeşlik bağı sadece bugünün değil, 400 sene öncesine varan 'tek devlet tek millet' çatısı altında Osmanlı İmparatorluğu'nun çatısı altında yaşadığımız kardeş gönüllerin bugüne varmış olan bağıdır. Türk halkıyla Filistin halkı arasındaki ortak tarih, bugünkü yaşanan ortak kederler, ortak gelecek planlarını birbirine bağlamaktadır. Bu kardeşlik bağı sonsuza kadar sürecektir." diye konuştu.

        Büyükelçi Dr. Faed Mustafa'nın konuşmacı olarak katıldığı panelle devam eden programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile çok sayıda kişi katıldı.

        Galeri
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        Galeri
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