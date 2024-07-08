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        Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:37
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        Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir şüphelinin temin ettiği sahte alkollü içkileri ikametinde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerce söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, toplam 100 litreden oluşan 43 şişe sahte, bandrolsüz ve faturasız rakı ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa" muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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