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        Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz görevine başladı

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Tolga Yılmaz, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:10
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        Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz görevine başladı
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        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Tolga Yılmaz, görevine başladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Eskişehir İl Emniyet Müdürü olarak atanan Yılmaz düzenlenen törenle yeni görevini, Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna Kiev Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliğine atanan Yaman Ağırlar'dan devraldı.

        Emniyet Müdürlüğünün girişinde tören mangasını selamlayan Yılmaz'ı karşılayan Ağırlar, ona çiçek takdim etti.

        Beraber fotoğraf çektiren Ağırlar ve Yılmaz daha sonra makamda bir süre görüştü.

        Görevine başlayan Yılmaz, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından makamında kabul edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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