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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de aile hekimini darbeden kadın tutuklandı

        Eskişehir'de oğluna rapor vermediği için aile hekimini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:59 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:59
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de aile hekimini darbeden kadın tutuklandı
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        Eskişehir'de oğluna rapor vermediği için aile hekimini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Y.C, oğlunu yanına alarak Tepebaşı ilçesindeki Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'ne geldi.

        Başka bir aile hekimine kayıtlı olan Y.C'nin oğlunu muayene eden kadın doktor A.D, çocukta herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söyledi.

        Y.C, A.D'den oğluna istirahat raporu vermesini istedi. Olumsuz yanıt vermesinin ardından Y.C, aile hekimini darbetti.

        Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan saldırı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kamera kaydında yere düştüğü, Y.C. tarafından saçının çekildiği görülen saldırının ardından doktor A.D, 112 Acil Sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Y.C, "beyaz kod" verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, aile hekimi A.D'yi hastane odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Emniyetteki sorgusu tamamlanan kadın şüpheli Y.C, "sağlık çalışanını görevi dolayısıyla kasten yaralama" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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