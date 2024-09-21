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        Alman kadın öğretmen, Eskişehir'de Müslüman oldu

        Alman vatandaşı Aleina Maria Leitner, Eskişehir Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:04
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        Alman kadın öğretmen, Eskişehir'de Müslüman oldu
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        Alman vatandaşı Aleina Maria Leitner, Eskişehir Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, kuruma gelerek Müslüman olmak istediğini belirten 25 yaşındaki kadın anaokulu öğretmenine, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından İslamiyet'in temel inanç ve ibadetleri hakkında bilgi verildi.

        Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Aleyna" adını alan Leitner'e, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Almanca yayınlar ile ihtida belgesi takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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