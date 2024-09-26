Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Günyüzü ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:45 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Günyüzü ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Fatih Mahallesi Fidan Sokağı'nda yaşayan M.A.Y, evinin eski kanepelerini bertaraf etmek için yaktığı sırada alevler eve sıçradı.

        Ev sahibinin ve dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        30 ilde 122 soygun! 155 yıl hapsi vardı!
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de trafik kurallarını ihlal eden 1655 sürücüye ceza verildi
        Eskişehir'de trafik kurallarını ihlal eden 1655 sürücüye ceza verildi
        'Birimiz hurdalığa, birimiz mezara' paylaşımı yapan motosiklet sürücüsü kaz...
        'Birimiz hurdalığa, birimiz mezara' paylaşımı yapan motosiklet sürücüsü kaz...
        Eskişehir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Eskişehir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Eskişehir'de 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddia edilen sanığa...
        Eskişehir'de 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddia edilen sanığa...
        'Yan bakma' kavgasında, fabrika işçisini öldüren sanığa 28 yıl hapis
        'Yan bakma' kavgasında, fabrika işçisini öldüren sanığa 28 yıl hapis
        ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Merkezi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yet...
        ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Merkezi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yet...