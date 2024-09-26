Günyüzü ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Fatih Mahallesi Fidan Sokağı'nda yaşayan M.A.Y, evinin eski kanepelerini bertaraf etmek için yaktığı sırada alevler eve sıçradı.
Ev sahibinin ve dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
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