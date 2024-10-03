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        "İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele Rotası" oluşturulacak

        Eskişehir'de, Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma Problemleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele Rotasının Oluşturulması ve Etkilerinin İzlenmesi Projesi"nin strateji belirleme çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:01
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        "İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele Rotası" oluşturulacak
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        Eskişehir'de, Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma Problemleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele Rotasının Oluşturulması ve Etkilerinin İzlenmesi Projesi"nin strateji belirleme çalıştayı başladı.

        Eskişehir Valiliğinin himayesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle organize edilen etkinliğin açılış töreni, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Vali Hüseyin Aksoy, yoklukların olduğu bir ortamda Kurtuluş Savaşı'nda 5 meydan muharebesinden 3'ünün Eskişehir'de gerçekleştiğini, Eskişehirliler olarak bundan gurur duyduklarını söyledi.

        Milli Mücadele rotasının oluşturulmasıyla ilgili çalışmanın önemine işaret eden Aksoy, şöyle konuştu:

        "Gerçekleştireceğimiz projenin, o günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının göstermiş olduğu çabaların ne kadar büyük bir önem arz ettiğini ortaya koyacağını düşünüyorum. Atatürk, Eskişehirliler hakkında 'Eskişehir’i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli Mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün bir cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır' demiştir. Atatürk, Eskişehirlilerden aldığı destek ve inançla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Eskişehirliler kuruluş şehri olduğu kadar kurtuluş şehri olmaktan büyük mutluluk duymaktadırlar. Milli Mücadele ruhu, bu toprakların bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun bir simgesidir."

        Aksoy, yürütülecek projenin Milli Mücadele'yi anlama konusunda davet niteliği de taşıyacağını anlattı.

        Bu çalışmayla milletin hangi imkansızlıklar içinde hangi başarılara imza attığının vurgulanacağı bilgisini veren Aksoy, "Bugünleri bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz. Allah bizlere onlara layık olmayı nasip etsin. Bu proje ile Türkiye'nin birçok ilinden gençlerimiz, vatandaşlarımız şehrimize ve bölgemize gelecektir. İlimizin yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Ankara illerini de kapsayan proje, bölgesel kalkınmaya ve turizmin gelişmesine de imkan sağlayacaktır. Tarihsel mirasın turizme nasıl kazandırılabileceğinin güzel bir örneğini Eskişehir'imizde göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe de proje kapsamında İnönü'den Sakarya'ya yeni bir rota oluşturmak amacıyla strateji belgesi hazırlanacağını belirtti.

        Projenin, bağımsızlık mücadelesinin değerlerini gelecek nesillere aktarmada ve tarih bilincinin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağına inandığını söyleyen Kumtepe, "Bu vesileyle projeyi himayelerine alan Valimiz Hüseyin Aksoy'a, projenin yürütücüsü üniversitemizin kıymetli hocası Semra Günay'a ve proje ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

        Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Semra Günay ile Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yılmaz'ın da katılımcılara hitap ettiği programın sonunda, proje ekibine teşekkür belgesi takdim edildi.

        Açılışın ardından çalıştay oturumlarına geçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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