İl Emniyet Müdürlüğü, ESOGÜ öğrencilerini bilgilendirdi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencilerine yönelik çeşitli konularda bilgilendirme stantları açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele birimleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmanın ardından Eskişehir Trafik Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla, emniyet kemeri simülasyon aracı ile emniyet kemeri takmanın önemini anlatan etkinlik düzenlendi.