İl Emniyet Müdürlüğü, ESOGÜ öğrencilerini bilgilendirdi
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencilerine yönelik çeşitli konularda bilgilendirme stantları açıldı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencilerine yönelik çeşitli konularda bilgilendirme stantları açıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele birimleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmanın ardından Eskişehir Trafik Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla, emniyet kemeri simülasyon aracı ile emniyet kemeri takmanın önemini anlatan etkinlik düzenlendi.
ESOGÜ öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, emniyet kemerinin kazalarda ölüm ve yaralanma oranlarını düşürdüğü vurgulanarak, simülasyon gözlüğü ile alkollü araç kullanımının sürüş güvenliğini nasıl etkileyebileceği gösterildi.
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