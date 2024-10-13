Eskişehir'de toplu sünnet töreni gerçekleştirildi

Eskişehir'de 20 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Hamamyolu Caddesindeki bir davet salonunda gerçekleştirilen sünnet töreni, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın'ın açılış konuşmasıyla başladı.

2. Bayezid'in vasiyetinde yer alan, sünnetle ilgili bölümün yerine getirilmesi için harekete geçtiklerini belirten Aydın, "Vakıflar olarak, vakfiyedeki şartları yerine getirmeye devam ediyoruz. Her vakfın bir vakfiyesi ve hayır şartları var. Bu yaptığımız hizmet, 2. Bayezid'in vakfiyesinde yazdığı hayır şartlarından bir tanesidir. Biz bu vesileyle Eskişehir ilimizde 20 tane yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları sünnet ettirdik. Onların sevinçlerine ortak olmak çok güzel." ifadelerini kullandı.