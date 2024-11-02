Eskişehir'de su yükleme noktalarındaki arızaya vatandaşlardan tepki

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) bağlı kullanma suyu yükleme noktalarında yaşanan sistem arızasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde bulunan kullanma suyu yükleme noktalarında sistem arızası oluştu.

Su yükleme noktasına gelen vatandaşlardan Abdulmuttalip Bombaycı, ikamet ettiği mahalledeki makinenin çalışmadığını, bunun üzerine merkez noktasına geldiğini dile getirdi.

Yaşanan sorunla alakalı bilgilendirme yapılmadığını anlatan Bombaycı, "Maalesef yaşadığım mahallede de burada da aynı sorun var. Merkezdeki otomatlar çalışır diye geldim ancak çalışmıyor. Mecburen akşama kadar arızanın giderilmesini bekleyeceğim. Her noktada aynı ekranla karşılaştım. Farklı noktalarda bekleyen vatandaşlarla da karşılaştım." dedi.