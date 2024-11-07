AK Parti'nin Han ve Çifteler ilçe kongreleri yapıldı

Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Han'da Arif Taşçı, Çifteler'de Ümit Yaşar Kara ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada, teşkilatın ve hemşehrilerinin büyük coşkusuyla kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirterek, göreve seçilen ilçe başkanlarına başarı dileğinde bulundu.

Heyecanlarının her daim diri olduğunu kaydeden AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise "Han ve Çifteler ilçe kongrelerimizi hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle tamamladık. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. Kongrelerde seçilen başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da Han ve Çifteler ilçelerindeki teşkilatlarının gücünü ve birliğini bir kez daha sergilemek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Han'ın kendisinde yerinin ayrı olduğunu ifade eden Albayrak, Frig Vadisi denildiğinde akla ilk gelen yerin Afyonkarahisar değil Han olması gerektiğine dikkati çekerek, "Biz şehir olarak yıllardır CHP'li zihniyet yüzünden bazı şeyleri sürekli başkalarına kaptırmaya alışır hale geldik. Bu şirin ilçemizde hem tarihsel hem de kültürel anlamda gerçekten bir hazine yatıyor. Bu hazineyi önümüzdeki dönemde hep birlikte işleyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.