Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 6 icra yazısı ve 8 tapu senedi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin haksız kazanç elde etmek amacıyla ihtiyaç sahibi kişilere senet imzalatarak borç verdiği, baskı ve şiddet kullanarak alacaklarını katladığı, borcunu ödeyemeyenlerin gayrimenkul ve araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ve Seyitgazi ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

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