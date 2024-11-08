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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ve Seyitgazi ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:36
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        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ve Seyitgazi ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin haksız kazanç elde etmek amacıyla ihtiyaç sahibi kişilere senet imzalatarak borç verdiği, baskı ve şiddet kullanarak alacaklarını katladığı, borcunu ödeyemeyenlerin gayrimenkul ve araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 6 icra yazısı ve 8 tapu senedi ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tefecilik" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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