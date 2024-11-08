Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Eskişehir'de konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Bu mevsim geçişleriyle, bu çeşitlilikle sadece bitkisel üretimde 200'den fazla ürünün doğrudan üretildiği topraklardayız. Birçok ürünün ana vatanındayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:17 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Eskişehir'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Bu mevsim geçişleriyle, bu çeşitlilikle sadece bitkisel üretimde 200'den fazla ürünün doğrudan üretildiği topraklardayız. Birçok ürünün ana vatanındayız." dedi.

        Gizligider, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Sazova Yerleşkesi'nde düzenlenen "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modelleri" toplantısında Bakanlığın üretim planlamasıyla ilgili ortaya koyacağı hedefleri ve Eskişehir'le ilgili tarımsal planlamalarını içeren sunum yaptı.

        Bitkisel ve hayvansal üretimde uzun vadede Türkiye'nin ne yapmak istediğine dair kodları, bir temele yerleştirerek üretim planlaması hazırladıklarını anlatan Gizligider, dünyada 4,4 trilyon dolar gayri safi tarımsal yurt içi hasıla olduğunu kaydetti.

        Gizligider, Türkiye'nin 4,4 trilyon doların, 68,5 milyar dolarını üreterek dünyada 9'uncu sırada olduğunu belirterek, "Dünyanın merkezi olduğunu düşündüğümüz topraklardayız. Bu mevsim geçişleriyle, bu çeşitlilikle sadece bitkisel üretimde 200'den fazla ürünün doğrudan üretildiği topraklardayız. Birçok ürünün ana vatanındayız." ifadesini kullandı.

        Kentleşme oranının dünyada yüzde 37'den yüzde 57'ye, doğal afetlerin 5 katına çıkmasıyla insanların bir bedel ödediğini vurgulayan Gizligider, "2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara ulaşacak. Bir de dünyadaki topraklar artmayacak. Su kaynaklarının azaldığını, kirliliğin arttığı ve tüm bunların tarımsal üretime yoğun bir baskı oluşturduğu bir dünya geleceği var." diye konuştu.

        Türkiye'nin Akdeniz çanağında, dünyanın ve medeniyetlerin merkezinde olduğuna dikkati çeken Gizligider, "Bütün yolların kesiştiği noktadayız. Öbür taraftan da bütün risklerin ortasındayız. Artık erteleyemeyeceğimiz bu devrimi yapmaya karar verirken önce iklim değişikliğini, sonra sürdürülebilirliği, su yönetimini, arazilerin etkin kullanılmasını ve toplamda da üretim planlamasını gündemimize temel olarak oturttuk." değerlendirmesinde bulundu.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte tarımı ve hayvancılığı daha iyi bir noktaya taşımak adına önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Eskişehir'in tarım ve hayvancılık bakımından Türkiye'nin önemli kentlerinden birisi olduğuna işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de ilk sulama projelerinin yapıldığı kentlerden birisi Eskişehir. Gerek hayvancılık gerekse tarımsal üretim bakımından, belirli ürünlerde ilklerde yer alan bir kent. Bu tarımsal potansiyelimizi, planlı bir şekilde daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına neler yapabileceğimizi hep birlikte bugün istişare edeceğiz. Yıllardır hep, 'planlama yaparak üretim yapalım' diyoruz. Bunu çeşitli gerekçelerle hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Bugün inşallah sayın bakan yardımcımızın da ifade edeceği gibi üretim planlamasını en iyi şekilde yapıp ve fiili olarak da bunları uygulamaya geçirerek üretimlerimizi çok daha iyi noktaya taşımış olacağız."

        Toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tarım ve Orman Bakanlığının yöneticileri ve tarım sektörünün paydaşları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Gizligider: Tarımsal gayri safi yurtiçi hasılada Avrupa'da...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: Tarımsal gayri safi yurtiçi hasılada Avrupa'da...
        Eskişehir'de 3 hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de 3 hükümlü yakalandı
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Eskişehir Valisi Aksoy'u ziyare...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Eskişehir Valisi Aksoy'u ziyare...
        Vali Aksoy "Uluslararası MEB Robot Yarışması" birincisi öğrencileri makamın...
        Vali Aksoy "Uluslararası MEB Robot Yarışması" birincisi öğrencileri makamın...
        Eskişehir'deki eğitim sayesinde meme kanserine yakalandıklarını fark eden a...
        Eskişehir'deki eğitim sayesinde meme kanserine yakalandıklarını fark eden a...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı