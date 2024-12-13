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        Eskişehir'de öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, jandarma mesleğinin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:12
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        Eskişehir'de öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı
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        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, jandarma mesleğinin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Ağapınar İlkokulu ve Sevinç Behiç Akaydın Ortaokulu'nda "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve eşi Özlem Demir de katıldı.

        Etkinlikte, komando, siber suçlarla mücadele ve kadın personel tarafından, jandarma maskotu eşliğinde öğrencilere jandarmanın kabiliyetleri sergilendi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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