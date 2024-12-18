Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 32 gram sentetik uyuşturucu, 7,5 gram eroin, 2 adet uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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