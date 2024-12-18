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        Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:05
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        Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçeğkleştirildi.

        Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 32 gram sentetik uyuşturucu, 7,5 gram eroin, 2 adet uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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