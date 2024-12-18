Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçeğkleştirildi.
Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 32 gram sentetik uyuşturucu, 7,5 gram eroin, 2 adet uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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