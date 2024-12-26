Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Küpeli, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 47,50'ye indirmesine ilişkin, "Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı, üretim ve yatırımı destekleyici bir adım olarak değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yılın son faiz kararında beklentiler doğrultusunda faiz indirimine giderek, politika faizini 250 baz puan indirip yüzde 47,5'e çektiğini belirtti.

"Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı, üretim ve yatırımı destekleyici bir adım olarak değerlendirilebilir." diyen Küpeli, şunları kaydetti:

"Özellikle sanayicilerimiz açısından finansmana erişim koşullarının iyileştirilmesi, yatırımların hızlanmasına ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır. Ancak faiz oranlarının yanı sıra, enflasyon ve döviz kuru gibi ekonomik göstergelerde de istikrar sağlanması, sanayicilerimizin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Eskişehir OSB olarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politikaların hayata geçirilmesini yakından takip ediyoruz ve bu sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz."