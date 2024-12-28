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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de 5 kilo 216 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:11
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de 5 kilo 216 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehre uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerinin çalışma sonunda düzenlediği operasyonda, 5 kilo 216 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 1 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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