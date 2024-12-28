Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de 5 kilo 216 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de 5 kilo 216 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şehre uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerinin çalışma sonunda düzenlediği operasyonda, 5 kilo 216 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 1 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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