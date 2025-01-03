Eskişehir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı kırsalda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Ekipler, bölgede yaptığı aramada 2 delici kırıcı alet, tarama cihazı, el dedektörü, işaret cihazı, jeneratör ve kazı malzemeleri ele geçirdi.
Zanlılar hakkında "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunda işlem yapıldı.
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