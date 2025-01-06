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        Eskişehir'de kapalı yöntemle kalp kapağı değiştirilen hasta sağlığına kavuştu

        Eskişehir'de, diyaliz hastası 63 yaşındaki Ayşe Demir'in kalp kapağı, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla başarıyla değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:02 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:06
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        Eskişehir'de kapalı yöntemle kalp kapağı değiştirilen hasta sağlığına kavuştu
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        Eskişehir'de, diyaliz hastası 63 yaşındaki Ayşe Demir'in kalp kapağı, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla başarıyla değiştirildi.

        Yaklaşık 6 ay önce felç geçirdiği için yatarak tedavi gören Ayşe Demir'in tetkiklerinde, kanındaki bir mikroba bağlı olarak kalp kapağının bozulduğu teşhis edildi.

        Demir'in kronik rahatsızlıklarından dolayı ameliyatı yüksek risk taşıdığı için bir süre yapılamadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Ovalı tarafından muayene edilen Demir'e kapalı yöntemle kalp kapağı ameliyatı yapılması karar verildi.

        Demir, Ovalı tarafından kapalı mitral kapak değişiminin başarılı bir şekilde yapılmasıyla sağlığına kavuştu.

        Ameliyatı gerçekleştiren Ovalı, minimal invaziv kalp ameliyatlarının hayati riski yüksek hastalar için bir umut olduğunu belirtti.

        Kapalı kalp kapağı ameliyatlarında göğüs kemiğinin uzunlamasına kesilmediğini kaydeden Ovalı, "Bunun yerine, kalbe göğsün sağ tarafına ufak kesi yapılarak kaburgalar arasından ulaşılır. Kemik kesilmediği için hastalar ilk günden itibaren yan yatabilirler ve istedikleri şekilde rahat hareket edebilir. Yaklaşık 5 santimetrelik cilt kesisi nedeniyle normal kalp ameliyatlarına göre hastalar çok çabuk iyileşmektedir." ifadelerini kullandı.

        Kronik hastalıkları olan ve ameliyat riski yüksek olan hastalarda kapalı yöntem kalp ameliyatlarının öneminin gün geçtikçe arttığını vurgulayan Ovalı, hastalar tarafından daha fazla tercih edilir hale geldiğini ifade etti.

        Hasta Ayşe Demir'in oğlu Ahmet Demir ise annesinin diyaliz hastası olması ve felç nedeniyle yürüyememesinden dolayı kapalı kalp ameliyatını tercih ettikleri belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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