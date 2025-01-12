Eskişehir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 411 bin 527 kişiye hizmet verdi

Eskişehir Valiliği, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından 2024 yılında günlük ortalama 1660, toplamda ise 411 bin 527 kişiye hizmet verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bu işlemlerin 94 bin 739'unun kimlik, 67 bin 329'unun sürücü belgesi, 47 bin 177'sinin pasaport ve 202 bin 282 işlemin ise diğer nüfus olayları olduğu belirtildi.

Kentte, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alanların oranının yüzde 97,2 olduğu, yüzde 2.8'lik oran olan 24 bin 135 vatandaşın ise halen yeni kimlik kartı almadığı kaydedildi.

Yeni kimlik kartı almayan vatandaşların bir an önce ilçe nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunması gerektiği vurgulanan, açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 2024 yılı içerisinde adreste nüfus hizmetleri kapsamında, 75 yaş üstü, hasta ve sağlık raporunu ibraz eden 3 bin 624 vatandaşımıza adreslerinde gezici kayıt terminali cihazı ile kimlik kartı müracaatları alınarak gerekli hizmet sunulmuştur."